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ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में इन दिनों सादा गुड़ के अलावा अदरक, काली मिर्च, सौंफ और मूंगफली युक्त मसाला गुड़ की कई किस्में ग्राहकों को लुभा रही हैं। लोग चीनी के विकल्प के रूप में चाय तथा मिठाइयों में गुड़ को प्राथमिकता दे रहे हैं।शादी-विवाह पर हल्दी की रस्म हो या भोज में भोजन के बाद पाचन के लिए गुड़ परोसने का चलन भी बढ़ा है। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रमेशचंद्र मिश्र बताते हैं कि सर्दी में गुड़ का सेवन सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी तासीर गर्म होती है, जो कड़ाके की सर्दी में शरीर को भीतर से गर्माहट देती है। आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम व एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर गुड़ खून की कमी दूर करने, पाचन तंत्र मजबूत बनाने तथा गले की खराश और सर्दी-जुकाम से बचाने में बेहद कारगर है। नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में इसका सेवन जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है।सर्दी और सहालग के कारण बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। बदलते समय के साथ वेरायटी भी बढ़ी है, ग्राहक देसी भेली और मसाला गुड़ ज्यादा पसंद कर रहे हैं।- राजेश केसरवानी, व्यापारी।घरों में पकवान और चाय के लिए फुटकर मांग काफी बढ़ गई है। बाजार में 60 से 120 रुपये किलो तक का गुड़ उपलब्ध है। शादी-विवाह के घरों में भेली की अधिक मांग है।- कृष्ण कुमार, गुड़ व्यापारी।- सर्दियों में गुड़ का सीमित सेवन इम्यूनिटी बढ़ाता है। यह पाचन दुरुस्त रखने व एनीमिया दूर करने में लाभकारी है। हालांकि, शुगर के मरीजों को चिकित्सक की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए। -डाॅ. अमरेश वर्मा, अधीक्षक, सीएचसी कौड़िहार।