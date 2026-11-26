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पूरा दत्तू गांव निवासी 28 वर्षीय राहुल द्विवेदी मंगलवार शाम अपनी पत्नी अर्चना देवी को मेजा तहसील के भइया गांव स्थित मायके छोड़ने गया था। देर रात करीब तीन बजे वह इंडिका कार से वापस घर लौट रहा था। गोबरा गांव के पास उसकी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। कार पलटने से राहुल उसमें दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।रात में हादसे की सूचना थाना अध्यक्ष खीरी वीर प्रताप सिंह को मिली। उन्होंने तुरंत परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। राहुल द्विवेदी दो भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके पिता बलराम द्विवेदी खेती-किसानी करते हैं। राहुल मोबाइल की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके दो छोटे बच्चे अनंत (5) और आरव (2) हैं। हादसे के बाद पत्नी अर्चना देवी और मां मथुरा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।