Prayagraj News: पत्नी को मायके छोड़कर घर लौट रहे युवक की कार पलटी, मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:27 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:27 AM IST
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पत्नी को मायके छोड़कर घर लौट रहे एक युवक की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में उसकी मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार देर रात करीब तीन बजे कोरांव-नारीबारी मार्ग पर गोबरा गांव के पास हुआ।
पूरा दत्तू गांव निवासी 28 वर्षीय राहुल द्विवेदी मंगलवार शाम अपनी पत्नी अर्चना देवी को मेजा तहसील के भइया गांव स्थित मायके छोड़ने गया था। देर रात करीब तीन बजे वह इंडिका कार से वापस घर लौट रहा था। गोबरा गांव के पास उसकी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। कार पलटने से राहुल उसमें दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
रात में हादसे की सूचना थाना अध्यक्ष खीरी वीर प्रताप सिंह को मिली। उन्होंने तुरंत परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। राहुल द्विवेदी दो भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके पिता बलराम द्विवेदी खेती-किसानी करते हैं। राहुल मोबाइल की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके दो छोटे बच्चे अनंत (5) और आरव (2) हैं। हादसे के बाद पत्नी अर्चना देवी और मां मथुरा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।
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पूरा दत्तू गांव निवासी 28 वर्षीय राहुल द्विवेदी मंगलवार शाम अपनी पत्नी अर्चना देवी को मेजा तहसील के भइया गांव स्थित मायके छोड़ने गया था। देर रात करीब तीन बजे वह इंडिका कार से वापस घर लौट रहा था। गोबरा गांव के पास उसकी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। कार पलटने से राहुल उसमें दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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रात में हादसे की सूचना थाना अध्यक्ष खीरी वीर प्रताप सिंह को मिली। उन्होंने तुरंत परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। राहुल द्विवेदी दो भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके पिता बलराम द्विवेदी खेती-किसानी करते हैं। राहुल मोबाइल की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके दो छोटे बच्चे अनंत (5) और आरव (2) हैं। हादसे के बाद पत्नी अर्चना देवी और मां मथुरा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।
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