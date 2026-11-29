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कुल 24 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। प्रधानाचार्य डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र ने बताया कि कुल 6603 बच्चे परीक्षा में नामांकित थे। जिसमें 4307 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। 2395 छात्र और 1912 छात्राएं शामिल हुईं हैं। कुल 65 फीसदी बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया है।प्रधानाचार्य ने बताया कि परीक्षा केंद्र 24 परीक्षा केंद्रों पर बनाया गया था। जिसमें कौंड़िहार, होलागढ़, मउआईमा, सोरांव, बहरिया, फूलपुर, बहादुरपुर, प्रतापपुर, सैदाबाद, धनुपुर, हण्डिया, जसरा, शंकरगढ़, चाका, करछना, कौंधियारा, उरुवा, मेजा, कोरांव, मांडा, टाउन एरिया, सहसों शामिल थे। उधर, परीक्षा केंद्रों पर विद्यालय की गठित टीमों ने निरीक्षण किया। जिसमें प्रधानाचार्य डॉ. पीके मिश्रा के अलावा एसके सिंह सहित कई शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल रहीं।