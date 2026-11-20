इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अनुमति कोर्ट की कार्यवाही मोबाइल से रिकॉर्ड करने के मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर शुक्रवार को पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही दो अधिवक्ताओं को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि खुली अदालत में सुनवाई का मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति न्यायिक कार्यवाही का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर सकता है। न्यायिक कार्यवाही मनोरंजन का विषय नहीं, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने कुलदीप बत्रा की याचिका पर दिया।

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सुनवाई के समय एजीए ने बताया कि एक व्यक्ति मोबाइल से कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा है। पूछताछ में उसने अपना नाम राज कुलश्रेष्ठ बताया और बिना अनुमति वीडियो बनाने की बात स्वीकार की। उसके मोबाइल में कार्यवाही के तीन वीडियो मिले। वह वीडियो बनाने का उद्देश्य भी नहीं बता सका। उसके पास केवल अधिवक्ताओं के चैंबर तक जाने का पास था, इसके बावजूद वह कोर्ट रूम में पहुंच गया था। उसके साथ याची कुलदीप बत्रा भी मौजूद थे जिनके पास भी चैंबर का पास था।हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सीपी उपाध्याय ने बताया कि कुछ अधिवक्ता भी कोर्ट की कार्यवाही की रील और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। बार एसोसिएशन ने इस पर पांच हजार रुपये जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।कोर्ट ने कहा कि आपराधिक, बाल यौन शोषण, सीबीआई और ईडी से जुड़े मामलों की संवेदनशील जानकारियां सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से पीड़ितों और वादकारियों को नुकसान हो सकता है। इससे सोशल मीडिया ट्रायल की स्थिति भी बन सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति जरूरी है। कोर्ट ने वादकारियों के कोर्ट रूम में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाते हुए रजिस्ट्रार जनरल को पास काउंटर पर सूचना चस्पा करने का निर्देश दिया है। राज कुलश्रेष्ठ का मोबाइल सीलबंद लिफाफे में अगले दिन कोर्ट में पेश करने को भी कहा है।