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सुनीत कुमार ने बताया कि दिसंबर 2023 में उनकी मुलाकात राम सिंह पटेल और इमरान से हुई। भूमाफियाओं ने जरूरत बताकर एक जमीन का सौदा किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि दिसंबर 2023 में उनकी मुलाकात राम सिंह पटेल पुत्र ननकू, राम सिंह पटेल पुत्र राम सजीवन और इमरान से हुई। भूमाफियाओं ने जरूरत बताकर एक जमीन का सौदा किया।शिकायतकर्ता ने इमरान, राम सिंह पुत्र ननकू और दूसरे राम सिंह पुत्र राम सजीवन के खातों में कुल 7 लाख 80 हजार रुपये हस्तांतरित किए। आरोपियों ने उसी जमीन का समझौता अपनी पत्नियों के नाम बैनामा कर दिया।पैसे मांगने पर आरोपियों ने सुनीत कुमार को धमकी दी। आरोपी इमरान ने खुद को अतीक अहमद का करीबी बताया और जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी पंकज अवस्थी ने बताया कि आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।