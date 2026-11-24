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पिपरांव के किसान रामकैलाश केसरवानी और बरमदीन केसरवानी की सरसों की फसल को लावारिस पशुओं ने नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले, पिपरांव निवासी कुलदीप सिंह की करीब 10 बिस्वा में लगी धन की पूरी फसल एक ही रात में नष्ट हो गई थी। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लावारिस पशुओं पर अंकुश नहीं लगा तो वे धरना-प्रदर्शन करेंगे।

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पिपरांव, पनासा, लोहारी, बसही, डीहा समेत आसपास के गांवों में लावारिस पशुओं का आतंक बढ़ गया है। ये पशु खेतों में घुसकर सरसों, गेहूं, चना और अलसी जैसी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसान दिन-रात खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं।