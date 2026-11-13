Prayagraj News: खनन कारोबारी की मौत के मामले में परिजनों ने थाना घेरा
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 13 Nov 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
अशोक नगर चौराहे के निकट सोमवार रात बरचनपुर गांव के मिट्टी खनन कारोबारी रोहित यादव की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए सोरांव पुलिस को तहरीर दी थी।
पुलिस ने गोरापुर निवासी पवन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे एक दुर्घटना बताया गया है। हालांकि, 33 वर्षीय रोहित यादव के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया है। परिजनों ने दर्ज प्राथमिकी में आरोपी के विरुद्ध हत्या की धाराएं जोड़ने की मांग की है। इसी मांग को लेकर बृहस्पतिवार शाम को ग्रामीणों ने सोरांव थाने का घेराव किया।
विज्ञापन
पुलिस ने गोरापुर निवासी पवन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे एक दुर्घटना बताया गया है। हालांकि, 33 वर्षीय रोहित यादव के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया है। परिजनों ने दर्ज प्राथमिकी में आरोपी के विरुद्ध हत्या की धाराएं जोड़ने की मांग की है। इसी मांग को लेकर बृहस्पतिवार शाम को ग्रामीणों ने सोरांव थाने का घेराव किया।
विज्ञापन