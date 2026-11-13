Prayagraj News: खनन कारोबारी की मौत के मामले में परिजनों ने थाना घेरा

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पुलिस ने गोरापुर निवासी पवन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे एक दुर्घटना बताया गया है। हालांकि, 33 वर्षीय रोहित यादव के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया है। परिजनों ने दर्ज प्राथमिकी में आरोपी के विरुद्ध हत्या की धाराएं जोड़ने की मांग की है। इसी मांग को लेकर बृहस्पतिवार शाम को ग्रामीणों ने सोरांव थाने का घेराव किया।

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अशोक नगर चौराहे के निकट सोमवार रात बरचनपुर गांव के मिट्टी खनन कारोबारी रोहित यादव की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए सोरांव पुलिस को तहरीर दी थी।