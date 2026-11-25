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श्रद्धालुओं ने श्रीरामघाट, भैरव घाट, विद्यार्थी घाट, गऊघाट और राजघाट जैसे विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान किया। गंगा पूजन, आरती और धूप-दीप अर्पित करने के बाद जरूरतमंदों को दान-पुण्य भी किया गया। पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में नजर आया। गंगा स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु शांता-श्रृंगी ऋषि मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने ऋषि श्रृंगी और माता शांता के दर्शन-पूजन किए। कई लोगों ने संतान प्राप्ति की मनोकामना के साथ मंदिर में मत्था टेका।भीड़ के बावजूद श्रीरामघाट पर पर्याप्त पुलिस प्रशासन की मौजूदगी पर सवाल उठे। श्रद्धालुओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। वाहनों की संख्या बढ़ने से कई मार्गों पर जाम लग गया और पार्किंग की अव्यवस्था बनी रही। इंस्पेक्टर नवाबगंज पंकज अवस्थी अपने हमराहियों के साथ श्रीरामघाट पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौजूद रहे।