विज्ञापन

पीड़ित सत्येंद्र कुमार सिंह परिवार के साथ बंधवा स्थित हनुमान मंदिर से घर लौट रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे सरदार पटेल के सामने नीले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली कार ने उनकी बोलेरो को टक्कर मारी। कार सवारों ने उन्हें आगे न जाने की धमकी भी दी। करीब पौने चार बजे झूंसी पावर हाउस के पास छह-सात लोगों ने उनकी बोलेरो रोक ली। हमलावरों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से परिवार पर हमला किया। इस मारपीट से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।शोर सुनकर पास की पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और परिवार को हमलावरों से बचाया। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को पकड़कर थाने पहुंचाया। घायल सत्येंद्र ने कोतवाली झूंसी में तहरीर दी। इसके बाद देर शाम आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इंस्पेक्टर झूंसी नरेश कुमार ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है।