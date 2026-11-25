Prayagraj News: रोड पटरियों से आज हटेगा अतिक्रमण, पुलिस ने कराई मुनादी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:54 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:54 AM IST
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कस्बे के जेठवारा मार्ग पर रोड पटरियों से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस ने मुनादी कराई है। अतिक्रमणकारियों को स्वयं कब्जा हटाने की अंतिम चेतावनी दी गई है।
अवैध कब्जे के कारण यातायात व्यवस्था बदहाल है। हनुमान चौराहा पर दिनभर भीषण जाम लगा रहता है। राहगीरों और वाहन चालकों को एक किलोमीटर दूरी तय करने में एक घंटा लगता है। जनवरी में नगर पंचायत और पुलिस ने अतिक्रमण हटाया था और दुकानदारों को वेंडिंग जोन में विस्थापित किया था।
इसके बावजूद, दर्जनों दुकानदारों ने पुनः जेठवारा मार्ग पर कब्जा जमा लिया है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को नगर पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। अधिशासी अधिकारी पद्मजा मिश्रा ने दोबारा कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही।
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अवैध कब्जे के कारण यातायात व्यवस्था बदहाल है। हनुमान चौराहा पर दिनभर भीषण जाम लगा रहता है। राहगीरों और वाहन चालकों को एक किलोमीटर दूरी तय करने में एक घंटा लगता है। जनवरी में नगर पंचायत और पुलिस ने अतिक्रमण हटाया था और दुकानदारों को वेंडिंग जोन में विस्थापित किया था।
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इसके बावजूद, दर्जनों दुकानदारों ने पुनः जेठवारा मार्ग पर कब्जा जमा लिया है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को नगर पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। अधिशासी अधिकारी पद्मजा मिश्रा ने दोबारा कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही।
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