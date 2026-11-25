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अवैध कब्जे के कारण यातायात व्यवस्था बदहाल है। हनुमान चौराहा पर दिनभर भीषण जाम लगा रहता है। राहगीरों और वाहन चालकों को एक किलोमीटर दूरी तय करने में एक घंटा लगता है। जनवरी में नगर पंचायत और पुलिस ने अतिक्रमण हटाया था और दुकानदारों को वेंडिंग जोन में विस्थापित किया था।इसके बावजूद, दर्जनों दुकानदारों ने पुनः जेठवारा मार्ग पर कब्जा जमा लिया है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को नगर पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। अधिशासी अधिकारी पद्मजा मिश्रा ने दोबारा कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही।