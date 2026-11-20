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अपराधी ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और कहा कि पीड़ित का आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। पीड़ित को गिरफ्तारी की धमकी दी गई और बताया गया कि उसकी डिजिटल निगरानी की जा रही है। साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप पर फर्जी एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, नोटिस और गिरफ्तारी वारंट भेजे।इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने सीबीआई चीफ बनकर पीड़ित से बात की। उसने पीड़ित के सभी बैंक खातों के पैसे बताए गए खाते में ट्रांसफर करने को कहा। मनोज कुमार श्रीवास्तव ने एक निजी बैंक की एफडी तुड़वाकर एसबीआई के कर्नलगंज शाखा के खाते में जमा कर दी। 19 नवंबर को उनकी पत्नी आभा यह धनराशि आरटीजीएस करने बैंक पहुंची।एसबीआई के कर्नलगंज शाखा को यह लेनदेन संदिग्ध प्रतीत हुआ। बैंक ने तत्काल पुलिस उपायुक्त अपराध को इसकी सूचना दी। पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर प्रभारी साइबर सेल उपनिरीक्षक घनश्याम यादव अपनी टीम के साथ बैंक पहुंचे। उन्होंने पीड़ित की पत्नी आभा से घटना की जानकारी ली और उन्हें समझाया। टीम पीड़ित के घर पहुंची, जहां वह अभी भी साइबर अपराधियों के वीडियो कॉल पर थे।साइबर सेल टीम ने पीड़ित को वीडियो कॉल से डिस्कनेक्ट कराया। उन्हें डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के बारे में पूरी जानकारी दी गई और काउंसिलिंग की गई। पीड़ित के मोबाइल में मौजूद सभी संदिग्ध नंबर और कागजात कब्जे में लिए गए।