Prayagraj News: करोड़ों की नकदी मिलने के आठ दिन बाद भी जांच अधूरी, कई सवाल अनसुलझे

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अब तक नकदी के स्रोत और उसे प्रयागराज तक पहुंचाने वालों की पूरी कड़ी नहीं जुड़ पाई है। आयकर विभाग की टीम मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन, संपत्तियों और बैंक खातों की पड़ताल में जुटी है। पूछताछ में पुणे से नकदी लाने और उसे अलग-अलग जगहों पर रखने से जुड़े कई पहलुओं की जानकारी मिली है।हालांकि, रकम कहां से जुटाई गई थी और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन शामिल था, इसकी पुष्टि होना बाकी है। जांच के दौरान 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का ब्योरा सामने आया है। आयकर विभाग के सामने सबसे बड़ा सवाल बरामद रकम के स्रोत का है।- पुणे से प्रयागराज तक करोड़ों की नकदी किसने और कैसे पहुंचाई।- नकदी लाने में कितने लोग शामिल थे।- पांच ड्रमों में लाई गई रकम में से दो ड्रमों का पैसा कहां खर्च हुआ।- क्या नकदी किसी कारोबारी, कंपनी या अन्य नेटवर्क से जुड़ी है।- राकेश और राजेश के बैंक खातों में कितना लेनदेन हुआ।- 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां किसकी कमाई से खरीदी गईं।- रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई जमीनों और मकानों में किसका पैसा लगा है।- पुणे में रहने वाले दोस्तों और परिचितों की इस मामले में क्या भूमिका है।- 15 से अधिक करीबियों के मोबाइल और संपर्कों से क्या अहम जानकारी मिली।- नकदी को ड्रमों में छिपाने की योजना किसने बनाई थी।- बरामद रकम के अलावा कहीं और भी नकदी या संपत्ति छिपाकर तो नहीं रखी गई है।