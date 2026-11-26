एडीजी जोन प्रयागराज के पूर्व पीआरओ और इंस्पेक्टर रविभूषण श्रीवास्तव की कार को मंगलवार शाम एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के भगवतपुर चौराहे के पास बालू लदे तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में इंस्पेक्टर रविभूषण श्रीवास्तव, उनकी पत्नी, बेटे और मित्र समेत पांच लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल पत्नी विनीता श्रीवास्तव को शहर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया।

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एफआईआर के मुताबिक, रविभूषण श्रीवास्तव एडीजी जोन कार्यालय में पीआरओ के पद पर तैनात रहे हैं। हाल ही में उनका स्थानांतरण फतेहपुर हुआ है। मंगलवार शाम वह अपनी पत्नी विनीता, बेटे सायन और मित्र पवन व उसके बेटे प्रज्ञान के साथ कौशाम्बी में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान भगवतपुर चौराहे के पास बालू लदे डंपर ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार काफी दूर तक घिसटती चली गई। विज्ञापन



हादसे में इंस्पेक्टर रविभूषण को मामूली चोटें आई हैं, जबकि उनकी पत्नी विनीता की हालत गंभीर है। बेटे सायन के पैर में काफी चोट लगी है। वहीं, मित्र पवन के बेटे प्रज्ञान की कूल्हे की हड्डी टूट गई है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। एयरपोर्ट थाना प्रभारी वैभव सिंह ने बताया कि हादसे में शामिल डंपर को सीज कर दिया गया है, प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर के मुताबिक, रविभूषण श्रीवास्तव एडीजी जोन कार्यालय में पीआरओ के पद पर तैनात रहे हैं। हाल ही में उनका स्थानांतरण फतेहपुर हुआ है। मंगलवार शाम वह अपनी पत्नी विनीता, बेटे सायन और मित्र पवन व उसके बेटे प्रज्ञान के साथ कौशाम्बी में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान भगवतपुर चौराहे के पास बालू लदे डंपर ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार काफी दूर तक घिसटती चली गई।हादसे में इंस्पेक्टर रविभूषण को मामूली चोटें आई हैं, जबकि उनकी पत्नी विनीता की हालत गंभीर है। बेटे सायन के पैर में काफी चोट लगी है। वहीं, मित्र पवन के बेटे प्रज्ञान की कूल्हे की हड्डी टूट गई है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। एयरपोर्ट थाना प्रभारी वैभव सिंह ने बताया कि हादसे में शामिल डंपर को सीज कर दिया गया है, प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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