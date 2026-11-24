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शारदा सहायक नहर से निकले रजबहों और माइनरों में पानी की आपूर्ति ठप है। इससे किसानों को खेतों का पलेवा करने में परेशानी हो रही है। रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई में देरी हो रही है। किसानों को आशंका है कि इससे फसल का उत्पादन घट सकता है। सम्हई रजबहा, हथिगहां रजबहा और इलाहाबाद रजबहा सहित कई रजबहे सूखे पड़े हैं। आसपास के गांवों के किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं। किसान विनोद ओझा और संजय पांडेय ने बताया कि खेती सिंचाई पर निर्भर है। समय से पानी न मिलने पर बुआई पिछड़ रही है। किसानों ने सिंचाई विभाग से नहरों में जल्द पानी छोड़ने की मांग की है। वे चाहते हैं कि समय पर बुआई हो सके और संभावित नुकसान से बचा जा सके।