Prayagraj News: पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:18 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:18 AM IST
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लोकापुर गांव में विजय पटेल की हत्या के बाद कांग्रेस गंगापार जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार को न्याय मिलने तक साथ देने का भरोसा दिया। अशफाक अहमद ने सोरांव उपजिलाधिकारी और गंगानगर पुलिस उपायुक्त से फोन पर बात की। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अशफाक अहमद ने कहा कि इस घटना ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान जिला महासचिव समशुल कमर समेत कई नेता मौजूद रहे। संवाद
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