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फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के भुलईकापूरा निवासी नरेंद्र सिंह यादव़, बच्चा राम यादव इंटर कॉलेज और मां सुमेरा देवी यादव महाविद्यालय के प्रबंधक हैं। इसके साथ ही वह समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार, 20 नवंबर को वह फूलपुर में आयोजित एक शादी समारोह में बरात के साथ अपनी कार से पहुंचे थे। वह कार खड़ी कर समारोह में चले गए।नरेंद्र सिंह यादव के मुताबिक, शादी समारोह से लौटने के बाद जैसे ही वह अपनी कार में बैठे। तभी कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचे और भारी पत्थर से कार के आगे व पीछे के शीशों पर हमला कर दिया। अचानक हुए पथराव से दोनों शीशे टूट गए और कार क्षतिग्रस्त हो गई।इस घटना से वह सकते में आ गए। पीड़ित ने फूलपुर कोतवाली प्रभारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की मांग की है। उनका कहना है कि फुटेज की जांच से तोड़फोड़ करने वालों की पहचान हो सकती है। उन्होंने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सख्त व उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। संवादकोतवाली प्रभारी शेषनाथ पाल ने बताया कि कार का शीशा तोड़ने के मामले में पुलिस जांच और कार्रवाई में जुटी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।