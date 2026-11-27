Prayagraj News: कार्तिक मेले में खेती-किसानी के औजारों की बंपर बिक्री
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 27 Nov 2026 02:31 AM IST
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वरुणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में लगे तीन दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले के तीसरे दिन बृहस्पतिवार को खेती-किसानी के पारंपरिक औजारों की खूब बिक्री हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कौशांबी से आए व्यापारियों ने बेहतर कारोबार किया।
मेले में 25 से अधिक व्यापारियों ने हसिया, खुरपी, कुदाल और अन्य घरेलू सामान की दुकानें लगाई थीं। ग्रामीणों और किसानों ने कृषि औजारों तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं की जमकर खरीदारी की।
हसिया और खुरपी की मांग सबसे अधिक रही। व्यापारियों ने बताया कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा कारोबार बेहतर रहा। मध्य प्रदेश के व्यापारी मुकुंदीलाल ने बिक्री में करीब 25 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की। राजस्थान के व्यापारी कन्हैयालाल ने भी अच्छी बिक्री की बात कही।
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कौशाम्बी के व्यापारी गनेशी लाल विश्वकर्मा ने बताया कि 15 साल बाद इस बार ग्रामीणों ने खूब खरीदारी की। कृषि औजारों की मांग से व्यापारियों के चेहरे खिले रहे।
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मेले में 25 से अधिक व्यापारियों ने हसिया, खुरपी, कुदाल और अन्य घरेलू सामान की दुकानें लगाई थीं। ग्रामीणों और किसानों ने कृषि औजारों तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं की जमकर खरीदारी की।
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हसिया और खुरपी की मांग सबसे अधिक रही। व्यापारियों ने बताया कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा कारोबार बेहतर रहा। मध्य प्रदेश के व्यापारी मुकुंदीलाल ने बिक्री में करीब 25 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की। राजस्थान के व्यापारी कन्हैयालाल ने भी अच्छी बिक्री की बात कही।
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कौशाम्बी के व्यापारी गनेशी लाल विश्वकर्मा ने बताया कि 15 साल बाद इस बार ग्रामीणों ने खूब खरीदारी की। कृषि औजारों की मांग से व्यापारियों के चेहरे खिले रहे।