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मेले में 25 से अधिक व्यापारियों ने हसिया, खुरपी, कुदाल और अन्य घरेलू सामान की दुकानें लगाई थीं। ग्रामीणों और किसानों ने कृषि औजारों तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं की जमकर खरीदारी की।हसिया और खुरपी की मांग सबसे अधिक रही। व्यापारियों ने बताया कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा कारोबार बेहतर रहा। मध्य प्रदेश के व्यापारी मुकुंदीलाल ने बिक्री में करीब 25 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की। राजस्थान के व्यापारी कन्हैयालाल ने भी अच्छी बिक्री की बात कही।कौशाम्बी के व्यापारी गनेशी लाल विश्वकर्मा ने बताया कि 15 साल बाद इस बार ग्रामीणों ने खूब खरीदारी की। कृषि औजारों की मांग से व्यापारियों के चेहरे खिले रहे।