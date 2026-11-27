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राम सुमेर अविवाहित थे, बकरी पालन और खेती करते थे। बड़े भाई अशोक कुमार के अनुसार वह स्वस्थ थे, कोई बीमारी नहीं थी। शव मिलने पर आंख में चोट और सूखा खून मिला। भाई ने अनहोनी की आशंका जताते हुए थाने में लिखित सूचना दी। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वजह पता चलेगी।

बांका जलालपुर गांव के झाऊमियां का पूरा निवासी राम सुमेर सरोज (55) का शव बृहस्पतिवार दोपहर स्नानघर में लगे हैंडपंप के पास पड़ा मिला।