प्रयागराज :मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आयुष चिकित्सकों ने किया प्रदर्शन, कहा- वन नेशन वन स्टाइपेंड हो

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प्रयागराज के शांतिपुरम स्थित स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के आयुष छात्र-छात्राओं और इंटर्नों ने समान मानदेय की मांग उठाई है। इंटर्नों की ओर से जारी पोस्टर में ‘एक देश, एक मानदेय’ की मांग करते हुए कहा गया है कि समान शिक्षा और समान जिम्मेदारी निभाने वाले आयुष इंटर्नों को भी समान मानदेय मिलना चाहिए। पोस्टर में वर्तमान में 7500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलने और इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की मांग दर्शाई गई है। विज्ञापन



इंटर्नों ने ‘समान समर्पण, समान जिम्मेदारी, समान मानदेय’ का मुद्दा उठाते हुए सरकार से आयुष इंटर्नों के मानदेय में समानता लाने की अपील की है। कहा कि दिल्ली, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में आयुष इंटर्न डॉक्टरों को 21000 से 30000 रुपये तक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह मानदेय 7500 तक ही सीमित है। इतने पैसे में किराये का कमरा, भोजन और यात्रा खर्च चलाना काफी मुश्किल है। प्रयागराज के शांतिपुरम स्थित स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के आयुष छात्र-छात्राओं और इंटर्नों ने समान मानदेय की मांग उठाई है। इंटर्नों की ओर से जारी पोस्टर में ‘एक देश, एक मानदेय’ की मांग करते हुए कहा गया है कि समान शिक्षा और समान जिम्मेदारी निभाने वाले आयुष इंटर्नों को भी समान मानदेय मिलना चाहिए। पोस्टर में वर्तमान में 7500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलने और इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की मांग दर्शाई गई है।इंटर्नों ने ‘समान समर्पण, समान जिम्मेदारी, समान मानदेय’ का मुद्दा उठाते हुए सरकार से आयुष इंटर्नों के मानदेय में समानता लाने की अपील की है। कहा कि दिल्ली, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में आयुष इंटर्न डॉक्टरों को 21000 से 30000 रुपये तक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह मानदेय 7500 तक ही सीमित है। इतने पैसे में किराये का कमरा, भोजन और यात्रा खर्च चलाना काफी मुश्किल है।

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लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शांतिपुरम फाफामऊ के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों और आयुष प्रशिक्षुओं ने वन नेशन वन स्टाइपेंड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हाथ में नारे लिखे तख्तियां और बैनर लेकर मेडिकल कॉलेज में पैदल मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एमबीबीएस छात्रों को जहां 25 हजार मानदेय मिल रहा है और हॉस्टल की सुविधा है, वहीं पर आयुष चिकित्सकों को 7500 मानदेय मिल रहा है और हॉस्टल की भी व्यवस्था नहीं है। जब एक समान शिक्षा, एक समान जिम्मेदारी है तो एक समान मानदेय क्यों नहीं है।