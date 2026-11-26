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मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम बडौरा निवासी रत्नेश कुमार गाजीपुर पुलिस लाइन में आरक्षी पद पर तैनात था। पांच नवंबर को वह 20 दिन की छुट्टी पर घर आया था। 25 नवंबर को उसे ड्यूटी पर लौटना था। मंगलवार शाम पत्नी से कहासुनी के बाद उसने कमरे में छत के पंखे से रस्सी का फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक के पिता का आरोप है कि पत्नी अक्सर बेटे से विवाद करती थी और दबाव बनाकर गाजीपुर पहुंच कर उसके वेतन की पूरी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा लेती थी इससे वह मानसिक तनाव में रहता मृतक सिपाही के पिता अशोक कुमार की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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मऊआइमा के बड़ौरा गांव में पत्नी से विवाद के बाद फंदे से लटककर जान देने वाले सिपाही रत्नेश कुमार (29) के मामले में उसके पिता ने बहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक अशोक कुमार ने बहू पर बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।