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यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ सोमवंशी की मां को स्वरूप रानी अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाए जाने से जुड़ा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुआवजे के निर्धारण पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने प्रारंभिक राय जताई कि चिकित्सा लापरवाही के मामलों में मुआवजा तय करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत घातक दुर्घटनाओं में मुआवजा निर्धारित करने के प्रावधानों का आधार लिया जा सकता है। विज्ञापन

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को अगली सुनवाई से पहले व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को आदेश की प्रति प्रयागराज और लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से दोनों अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को दोपहर दो बजे होगी। विज्ञापन विज्ञापन

यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ सोमवंशी की मां को स्वरूप रानी अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाए जाने से जुड़ा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुआवजे के निर्धारण पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने प्रारंभिक राय जताई कि चिकित्सा लापरवाही के मामलों में मुआवजा तय करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत घातक दुर्घटनाओं में मुआवजा निर्धारित करने के प्रावधानों का आधार लिया जा सकता है।कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को अगली सुनवाई से पहले व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को आदेश की प्रति प्रयागराज और लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से दोनों अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को दोपहर दो बजे होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में मरीज को गलत ब्लड चढ़ाए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। दोनों अधिकारियों को बताना होगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए जाएंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दिया है।