Aligarh News: अवैध शराब की बिक्री पर महिलाओं ने गांव व थाने पर किया हंगामा
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:54 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:54 AM IST
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गांव जखेरा में अवैध शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। महिलाओं ने पहले एक परचून की दुकान पर हंगामा किया और सामान फेंक दिया। इसके बाद थाने पहुंचकर पुलिस से गांव में शराब की अवैध बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की।
ग्रामीणों के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले गांव में मुनादी कराकर दुकानदारों को शराब न बेचने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद गांव में करीब पांच दुकानों व कुछ घरों से शराब की बिक्री होने का आरोप है। ग्रामीणों ने एक परचून की दुकान में शराब रखे होने का शक जाहिर किया। इसी बात को लेकर उन्होंने दुकान पर हंगामा किया और सामान बाहर फेंक दिया।
महिलाओं का कहना था कि अवैध शराब की वजह से परिवारों का माहौल खराब हो रहा है। युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और आए दिन झगड़े हो रहे हैं। इससे गांव की शांति भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने पुलिस से इस कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाने की मांग की।
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सूचना पर कोतवाल विपिन चौधरी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। अवैध शराब बेचने वालों को जेल भेजा जाएगा। वहीं, अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाने से महिलाओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर घर भेज दिया गया। सीओ अनिवेश कुमार ने बताया कि गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री नहीं हो रही है। हालांकि, लोगों ने इसकी शिकायत की है। शिकायत के आधार पर जांच के लिए टीम लगाई गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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ग्रामीणों के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले गांव में मुनादी कराकर दुकानदारों को शराब न बेचने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद गांव में करीब पांच दुकानों व कुछ घरों से शराब की बिक्री होने का आरोप है। ग्रामीणों ने एक परचून की दुकान में शराब रखे होने का शक जाहिर किया। इसी बात को लेकर उन्होंने दुकान पर हंगामा किया और सामान बाहर फेंक दिया।
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महिलाओं का कहना था कि अवैध शराब की वजह से परिवारों का माहौल खराब हो रहा है। युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और आए दिन झगड़े हो रहे हैं। इससे गांव की शांति भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने पुलिस से इस कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाने की मांग की।
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सूचना पर कोतवाल विपिन चौधरी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। अवैध शराब बेचने वालों को जेल भेजा जाएगा। वहीं, अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाने से महिलाओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर घर भेज दिया गया। सीओ अनिवेश कुमार ने बताया कि गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री नहीं हो रही है। हालांकि, लोगों ने इसकी शिकायत की है। शिकायत के आधार पर जांच के लिए टीम लगाई गई है। मामले की जांच की जा रही है।