विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अलीगढ़। महिला थाना पुलिस ने अतिरिक्त दहेज में 20 लाख रुपये व लग्जरी कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकालने, दूसरी शादी करने तथा व्हाट्सएप कॉल पर तीन तलाक देने के मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।क्वार्सी क्षेत्र निवासी पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी 20 अप्रैल 2025 को अंकलेश्वर, जिला भरूच (गुजरात) निवासी यासिर अराफात चौधरी के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी। आरोप है कि शादी में करीब 25 लाख रुपये खर्च करने और नकदी व जेवरात देने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में 20 लाख रुपये व लग्जरी कार की मांग करने लगे।आरोप है कि 25 जुलाई 2025 की शाम मांग पूरी न होने पर पति यासिर अराफात चौधरी, ससुर अब्दुल कुद्दुस, सास शफीकुननिशा, ननद शहनाज उर्फ हिना, रुकैया खातून, सुफिया चौधरी, सुमय्या साबरीन और हुसैन आफताब तजम्मुल हुसैन चौधरी ने विवाहिता को कमरे में बंद कर लात-घूंसों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर पहुंचे भाई के सामने भी ससुरालियों ने बिना मांग पूरी हुए रखने से इनकार कर दिया और 27 जुलाई 2025 को विवाहिता को पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया।तहरीर के अनुसार, 29 अगस्त 2025 को पति ने व्हाट्सएप कॉल कर कहा कि जब तक कार और पैसे नहीं मिलेंगे तब तक नहीं रखेगा और दूसरी शादी करेगा। जब विवाहिता ने अपना दहेज का सामान व जेवरात वापस मांगे तो पति ने देने से इनकार करते हुए फोन पर ही तीन बार तलाक कहकर कॉल काट दिया। बाद में बिना अनुमति दूसरी शादी करने की जानकारी भी सामने आई।महिला थाना पुलिस ने 28 नवंबर 2026 को संबंधित धाराओं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक प्रिंस चौधरी को सौंपी है।