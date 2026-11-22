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बीती रात चोरों ने किसान मूलचंद, अशोक और अतर सिंह के नलकूपों को निशाना बनाया। शुक्रवार को एसपी देहात मनीष कुमार मिश्र और सीओ खैर अभिषेक पटेल ने बाजौता गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने का भरोसा दिया था। इससे पहले दिवाली पर भी मौर गांव में करीब एक दर्जन नलकूपों की केबल चोरी हुई थी। इनमें राहुल सिंह, धीरज, करुआ, श्रीचंद शर्मा, राहुल शर्मा, सचिन सिंह, कृपाल, प्रमोद और सचिन सहित अन्य किसानों के नलकूप शामिल थे। लगातार वारदातों से परेशान किसानों ने चोरों की गिरफ्तारी और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया है कि मामले में अभी कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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टप्पल थाना क्षेत्र के मौर गांव में नलकूपों से केबल चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एसपी देहात व सीओ की ग्रामीणों के साथ बैठक के अगले ही दिन चोरों ने तीन ट्यूबवेलों की केबल काटकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है।