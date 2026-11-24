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बालक के पिता राकेश कुमार ने बताया कि चिकित्सकों ने मंगलवार से ललित के बातचीत करने की उम्मीद जताई है। बेटे की हालत में सुधार की जानकारी मिलने से परिवार को राहत मिली है। घटना के बाद से परिजन काफी परेशान थे। शनिवार की रात बरात चढ़त में तीन युवकों द्वारा की गई फायरिंग के दौरान गोली लगने से ललित गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।सीओ अनिवेश कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी सत्यवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फरार दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।