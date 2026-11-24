Aligarh News: बरात में फायरिंग में घायल किशोर खतरे से बाहर, हालत में सुधार
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:52 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:52 AM IST
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वीरसिंहपुर गांव में बरात चढ़के दौरान फायरिंग में गोली लगने से घायल हुए बालक ललित की हालत में सुधार हो रहा है। चिकित्सकों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। हालांकि, वह अभी बोल नहीं पा रहा है। जेएन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है।
बालक के पिता राकेश कुमार ने बताया कि चिकित्सकों ने मंगलवार से ललित के बातचीत करने की उम्मीद जताई है। बेटे की हालत में सुधार की जानकारी मिलने से परिवार को राहत मिली है। घटना के बाद से परिजन काफी परेशान थे। शनिवार की रात बरात चढ़त में तीन युवकों द्वारा की गई फायरिंग के दौरान गोली लगने से ललित गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
सीओ अनिवेश कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी सत्यवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फरार दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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बालक के पिता राकेश कुमार ने बताया कि चिकित्सकों ने मंगलवार से ललित के बातचीत करने की उम्मीद जताई है। बेटे की हालत में सुधार की जानकारी मिलने से परिवार को राहत मिली है। घटना के बाद से परिजन काफी परेशान थे। शनिवार की रात बरात चढ़त में तीन युवकों द्वारा की गई फायरिंग के दौरान गोली लगने से ललित गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
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सीओ अनिवेश कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी सत्यवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फरार दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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