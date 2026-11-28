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कितनी बार लौट आया हूं, छूकर बंद किवाड़ तुम्हारे... जैसी पंक्तियां लिखने वाले नवगीत के इस अग्रणी कवि की स्मृतियां आज भी अलीगढ़ के साहित्यिक संसार में जीवित हैं। 28 नवंबर को उनकी 28वीं पुण्यतिथि पर शहर उन्हें उनके गीतों और साहित्यिक योगदान के जरिये याद कर रहा है।अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश का कृष्णांजलि मंच भी रविंद्र भ्रमर की पहचान से जुड़ा रहा। मंच पर उनकी सरस्वती वंदना गूंजती तो श्रोताओं को अंदाजा हो जाता था कि कवि सम्मेलन में इस बार भी कुछ खास होने वाला है। उनकी प्रस्तुति केवल औपचारिक शुरुआत नहीं होती थी, बल्कि पूरे आयोजन के साहित्यिक माहौल को आकार देती थी। सहज शब्दों में गहरी अनुभूति पिरोने की उनकी कला उन्हें दूसरे रचनाकारों से अलग करती थी।एक युवा की साहित्यिक ललक देखकर चकित रह गए थे भ्रमरमैरिस रोड स्थित अपने आवास शाकुंतलम में रहने वाले रविंद्र भ्रमर साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाले युवाओं के लिए हमेशा सहज उपलब्ध रहे। उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए साहित्यकार एवं गजलकार सुरेश कुमार बताते हैं कि वर्ष 1975 में उन्होंने रंजनी शीर्षक से साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। उसका प्रवेशांक लेकर वह भ्रमर जी से मिलने पहुंचे। उस समय वह एसवी कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी थे।