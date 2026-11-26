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उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाने वाले नाबालिगों के अभिभावकों को चेतावनी नोटिस दिए जाएं और नियम तोड़ने की पुनरावृत्ति पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनके ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) निलंबित किए जाएं।डीएम ने चेतावनी दी कि सड़क की खराब स्थिति से हादसा होने पर संबंधित अथॉरिटी के उच्चाधिकारियों पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पूर्व निर्देश के बावजूद सड़क किनारे की झाड़ियां नहीं काटी गईं। ये कोहरे में हादसों का कारण बन सकती हैं।उन्होंने जिला पंचायत व नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को अपने स्तर से झाड़ियां कटवाने के निर्देश दिए। वहीं, मुरादाबाद एनएचएआई के अधिकारियों को तीन दिन में हाईवे के गड्ढे स्थायी रूप से भरने की समयसीमा दी। एआरटीओ सान्या ने बताया कि 300 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। इसे नाकाफी बताते हुए डीएम ने अभियान तेज करने को कहा।डीएम ने ड्रिंक एंड ड्राइव और हाईवे किनारे अनधिकृत पार्किंग रोकने के लिए एसपी यातायात को नियमित निगरानी कर रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही मडराक, अकराबाद व गभाना टोल प्लाजा कर्मियों को टोल के आसपास वाहन न खड़े होने देने और एनएचएआई पेट्रोलिंग टीम के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के उपाय कागजों के बजाय धरातल पर दिखने चाहिए।डीआईओएस डॉ. पूरन सिंह ने बताया कि 892 माध्यमिक विद्यालयों में से 871 ने सुरक्षा प्रारूप पर सूचना दे दी है। शेष 21 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। क्षमता से अधिक छात्र बैठाने पर 228 प्रधानाचार्यों ने 811 नोटिस दिए हैं। वहीं, बिना लाइसेंस या हेलमेट स्कूल आने वाले छात्रों के अभिभावकों को 538 विद्यालयों ने 1104 नोटिस जारी किए हैं। डीएम ने इन 1104 नोटिसों का विवरण एआरटीओ को सौंपने और अभिभावकों को डीएल निरस्त करने की चेतावनी देने के निर्देश दिए।डीआईओएस ने बताया कि स्कूलों में परिवहन समितियों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस, अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी व चालकों के स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण का डाटा जुटाया गया है। 448 वाहनों की जांच में 58 वाहन मानकों पर फेल या फिटनेस अवधि समाप्त पाए गए, जिन पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को लिखा गया है।एसपी यातायात प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि बुधवार को पुलिस, ट्रैफिक व क्रिटिकल कॉरिडोर टीम ने अभियान चलाकर 1120 वाहनों के चालान किए और नौ वाहन सीज किए। एनएच-34 पर इंटरसेप्टर व स्पीड रडार से ओवरस्पीडिंग करने वाले 304 चालकों पर 6.08 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रमुख चौराहों पर लोगों को जागरूक भी किया गया।