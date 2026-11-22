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पनेठी निवासी भानु प्रताप पुत्र योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात वह अपने भतीजे के साथ क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में आयोजित शादी समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कार सवार कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया। कहासुनी होने पर तमंचा तान दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक असलहा लहराते दिखाई दे रहे हैं। चर्चा है कि आरोपियों से पीडि़त का पूर्व से विवाद है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। सीओ अतरौली अनिवेश कुमार ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।

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पनैठी पुलिस चौकी क्षेत्र में भतीजे की शादी में शामिल होने जा रहे एक व्यक्ति का रास्ते में कार सवार युवकों से विवाद हो गया। आरोप है कि युवकों ने तमंचा तान दिया और फायर किया। पीड़ित ने घटना का वीडियो पुलिस को सौपा है।