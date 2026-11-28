Aligarh News: इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, मिलने आया प्रेमी, पति ने पकड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sat, 28 Nov 2026 02:16 AM IST
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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की इंस्टाग्राम पर एक युवक के साथ बातचीत शुरू हुई और प्यार हो गया।शुक्रवार को उसका प्रेमी बहराइच से मिलने आया, इसी बीच पति ने पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। महिला ने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई।
थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया महिला और उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। मामले की जांच की जा रही है।
थाना पुलिस के अनुसार महिला की शादी 14 साल पहले हुई थी। चार बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 12 साल की है। आठ माह पहले इंस्टाग्राम पर महिला की दोस्ती बहराइच जनपद निवासी युवक से हुई और दोनों में प्रेम संबंध हो गए। शुक्रवार को युवक गंगीरी चौराहे पर आया था, जिससे मिलने के लिए महिला भी अपने गांव से गंगीरी चौराहा पहुंच गई थी।
दोनों एक जगह खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी महिला के पति ने पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस महिला और उसके प्रेमी को थाने ले गई।
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थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया महिला और उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। मामले की जांच की जा रही है।
थाना पुलिस के अनुसार महिला की शादी 14 साल पहले हुई थी। चार बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 12 साल की है। आठ माह पहले इंस्टाग्राम पर महिला की दोस्ती बहराइच जनपद निवासी युवक से हुई और दोनों में प्रेम संबंध हो गए। शुक्रवार को युवक गंगीरी चौराहे पर आया था, जिससे मिलने के लिए महिला भी अपने गांव से गंगीरी चौराहा पहुंच गई थी।
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दोनों एक जगह खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी महिला के पति ने पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस महिला और उसके प्रेमी को थाने ले गई।