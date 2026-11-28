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थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया महिला और उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। मामले की जांच की जा रही है।थाना पुलिस के अनुसार महिला की शादी 14 साल पहले हुई थी। चार बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 12 साल की है। आठ माह पहले इंस्टाग्राम पर महिला की दोस्ती बहराइच जनपद निवासी युवक से हुई और दोनों में प्रेम संबंध हो गए। शुक्रवार को युवक गंगीरी चौराहे पर आया था, जिससे मिलने के लिए महिला भी अपने गांव से गंगीरी चौराहा पहुंच गई थी।दोनों एक जगह खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी महिला के पति ने पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस महिला और उसके प्रेमी को थाने ले गई।