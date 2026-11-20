Aligarh News: 22 और 18 कैरेट में बने गहने बाजार में चमक रहे
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 03:00 AM IST
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दिवाली से अब तक सोने में पांच और चांदी की कीमत में लगभग दस फीसदी की बड़ी गिरावट आ चुकी है, जिससे बाजार में ग्राहकों का आना 25 फीसदी तक बढ़ गया है। इससे खरीदारी भी बढ़ रही है। अधिकांश लोग 22 और 18 कैरेट में बने सोने के गहने खरीद रहे हैं। सराफा कारोबारियों को उम्मीद है कि सहालग तक बाजार ऐसे ही चमकता रहेगा।
अलीगढ़ सराफा कमेटी के अध्यक्ष विजय अग्रवाल सोनी ने बताया कि इन दिनों अधिकांश लोग 22 कैरेट के गहने पसंद कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर खरीदारी ही कर रहे हैं तो ऐसी करें जो भविष्य में भी काम आ सके। शादी वाले घरों में भी इसकी ज्यादा मांग हो रही है। इसके बाद 18 कैरेट के गहने पसंद किए जा रहे हैं। किशोर और युवा वर्ग में नौ कैरेट के गहनों की मांग है, उनका मानना है कि यह सस्ते भी हैं और कोई डर नहीं रहता है।
केआर ज्वेलर्स मैरिस रोड के संचालक देश बी राजन ने बताया कि 75 फीसदी लोग 22 कैरेट और 25 फीसदी लोग 18 कैरेट के गहने खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि 40 ग्राम की पायल और 10 ग्राम की बिछिया का सेट सात से आठ हजार रुपये में मिल रहा है। दुल्हन के लिए सोने का एक छोटा सेट लगभग एक लाख रुपये का आ रहा है। बता दें कि सराफा की सभी दुकानों में सोने और चांदी की कीमतों में अंतर है। बृहस्पतिवार को सराफा बाजार और मैरिस रोड की कीमतों में अंतर साफ दिख रहा था। अगर आप भी गहने लेने जा रहे हैं तो कीमतें पहले से पता कर लें।
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मैरिस रोड पर कीमत
24 कैरेट सोना 1,33,000
22 कैरेट सोना 1,21,400
18 कैरेट सोना 99,000
14 कैरेट सोना 79,200
09 कैरेट सोना 60,000
चांदी 1,70,000 रुपये प्रति किलो
सराफा बाजार में कीमत
24 कैरेट सोना 1,34,400
22 कैरेट सोना 1,21,400
18 कैरेट सोना 99,900
14 कैरेट सोना 84,750
09 कैरेट सोना 60,000
चांदी 1,68,000 रुपये प्रति किलो
नोट : सोने का भाव प्रति दस ग्राम।
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अलीगढ़ सराफा कमेटी के अध्यक्ष विजय अग्रवाल सोनी ने बताया कि इन दिनों अधिकांश लोग 22 कैरेट के गहने पसंद कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर खरीदारी ही कर रहे हैं तो ऐसी करें जो भविष्य में भी काम आ सके। शादी वाले घरों में भी इसकी ज्यादा मांग हो रही है। इसके बाद 18 कैरेट के गहने पसंद किए जा रहे हैं। किशोर और युवा वर्ग में नौ कैरेट के गहनों की मांग है, उनका मानना है कि यह सस्ते भी हैं और कोई डर नहीं रहता है।
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केआर ज्वेलर्स मैरिस रोड के संचालक देश बी राजन ने बताया कि 75 फीसदी लोग 22 कैरेट और 25 फीसदी लोग 18 कैरेट के गहने खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि 40 ग्राम की पायल और 10 ग्राम की बिछिया का सेट सात से आठ हजार रुपये में मिल रहा है। दुल्हन के लिए सोने का एक छोटा सेट लगभग एक लाख रुपये का आ रहा है। बता दें कि सराफा की सभी दुकानों में सोने और चांदी की कीमतों में अंतर है। बृहस्पतिवार को सराफा बाजार और मैरिस रोड की कीमतों में अंतर साफ दिख रहा था। अगर आप भी गहने लेने जा रहे हैं तो कीमतें पहले से पता कर लें।
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मैरिस रोड पर कीमत
24 कैरेट सोना 1,33,000
22 कैरेट सोना 1,21,400
18 कैरेट सोना 99,000
14 कैरेट सोना 79,200
09 कैरेट सोना 60,000
चांदी 1,70,000 रुपये प्रति किलो
सराफा बाजार में कीमत
24 कैरेट सोना 1,34,400
22 कैरेट सोना 1,21,400
18 कैरेट सोना 99,900
14 कैरेट सोना 84,750
09 कैरेट सोना 60,000
चांदी 1,68,000 रुपये प्रति किलो
नोट : सोने का भाव प्रति दस ग्राम।