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अलीगढ़ सराफा कमेटी के अध्यक्ष विजय अग्रवाल सोनी ने बताया कि इन दिनों अधिकांश लोग 22 कैरेट के गहने पसंद कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर खरीदारी ही कर रहे हैं तो ऐसी करें जो भविष्य में भी काम आ सके। शादी वाले घरों में भी इसकी ज्यादा मांग हो रही है। इसके बाद 18 कैरेट के गहने पसंद किए जा रहे हैं। किशोर और युवा वर्ग में नौ कैरेट के गहनों की मांग है, उनका मानना है कि यह सस्ते भी हैं और कोई डर नहीं रहता है।केआर ज्वेलर्स मैरिस रोड के संचालक देश बी राजन ने बताया कि 75 फीसदी लोग 22 कैरेट और 25 फीसदी लोग 18 कैरेट के गहने खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि 40 ग्राम की पायल और 10 ग्राम की बिछिया का सेट सात से आठ हजार रुपये में मिल रहा है। दुल्हन के लिए सोने का एक छोटा सेट लगभग एक लाख रुपये का आ रहा है। बता दें कि सराफा की सभी दुकानों में सोने और चांदी की कीमतों में अंतर है। बृहस्पतिवार को सराफा बाजार और मैरिस रोड की कीमतों में अंतर साफ दिख रहा था। अगर आप भी गहने लेने जा रहे हैं तो कीमतें पहले से पता कर लें।मैरिस रोड पर कीमत24 कैरेट सोना 1,33,00022 कैरेट सोना 1,21,40018 कैरेट सोना 99,00014 कैरेट सोना 79,20009 कैरेट सोना 60,000चांदी 1,70,000 रुपये प्रति किलोसराफा बाजार में कीमत24 कैरेट सोना 1,34,40022 कैरेट सोना 1,21,40018 कैरेट सोना 99,90014 कैरेट सोना 84,75009 कैरेट सोना 60,000चांदी 1,68,000 रुपये प्रति किलोनोट : सोने का भाव प्रति दस ग्राम।