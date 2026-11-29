Aligarh News: बच्ची विद्युत लाइन की चपेट में आकर झुलसी
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:25 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:25 AM IST
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घर की छत पर खेल रही सात वर्षीय बच्ची विद्युत लाइन की चपेट में आकर झुलस गई। परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे।
गांव मंडनपुर निवासी सोनू कुमार ने बताया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे उनकी बेटी गुन्नू घर की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान वह किसी तरह छत की छजली के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। करंट लगने से बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद परिजन तत्काल उसे लेकर सीएचसी पहुंचे। सीएचसी प्रभारी डॉ. विकास रघुवंशी ने बताया है कि उपचार देकर बच्ची को अभी घर भेज दिया है।
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गांव मंडनपुर निवासी सोनू कुमार ने बताया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे उनकी बेटी गुन्नू घर की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान वह किसी तरह छत की छजली के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। करंट लगने से बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद परिजन तत्काल उसे लेकर सीएचसी पहुंचे। सीएचसी प्रभारी डॉ. विकास रघुवंशी ने बताया है कि उपचार देकर बच्ची को अभी घर भेज दिया है।