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खैर थाने के गांव लक्ष्मणगढ़ी निवासी छत्रपाल ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि 16 अगस्त 2024 को उनकी कार सीज कर थाना परिसर में खड़ी करा दी गई। 21 अगस्त 2024 को न्यायालय ने उन्हें कार सौंपने का आदेश दिया। थाने पहुंचने पर उन्हें कार क्षतिग्रस्त मिली। सीज होने के बावजूद पुलिस ने उनकी कार निजी उपयोग में ली। 16 अगस्त 2024 की सुबह करीब 9:07 बजे उनकी कार गभाना टोल प्लाजा से गुजरी थी, जिसकी ऑनलाइन रसीद मौजूद है।उन्होंने कार में करीब 1.15 लाख के हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति मांगी। इस पर तत्कालीन थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने गाली-गलौज कर धमकाया। सीजेएम न्यायालय ने ई-चालान और टोल प्लाजा की रसीद का अवलोकन किया। ई चालान पर 16 अगस्त 2024 की सुबह 5:30 बजे का समय दर्ज था, जबकि टोल प्लाजा की रसीद पर उसी दिन सुबह 9:07 बजे का समय दर्ज था। सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए।