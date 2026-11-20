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भविष्य में इस व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की भी योजना है। केंद्र का उद्घाटन टप्पल समृद्धि महिला किसान एफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया गया। भूस्वामिनी महिला किसान राज्य स्तरीय फेडरेशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महफूज़ आलम और उमरा फातिमा खान भी उपस्थित रहे। एफपीओ की सदस्य जुगेंद्री, कमलेश, राजेश, गुड़िया और सुमन देवी ने भी सहभागिता की। यह केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित हुआ है। यह किसानों को बेहतर विपणन व्यवस्था प्रदान करेगा।मुख्य कार्यपालन अधिकारी महफूज आलम ने बताया कि केंद्र की योजना केवल स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों तक सीमित नहीं है। भविष्य में इसे कोल्ड चेन व्यवस्था से जोड़कर बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार हों। जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने पर भी काम होगा।इस केंद्र का संचालन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा गठित टप्पल समृद्धि महिला किसान एफपीओ करेगा। इसमें उद्यमी युगल कुमार और संयोगिता देवी की साझेदारी भी रहेगी। यह व्यवस्था महिला किसान उत्पादक कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूती देगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से किसानों की आमदनी बढ़ने के नए अवसर पैदा होंगे।