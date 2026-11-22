Aligarh News: खाते में आतंकियों का लेनदेन बताकर बुजुर्ग को डराया, ठगे 4.50 लाख
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:21 AM IST
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साइबर ठगों ने खुद को पुलिस और जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर एक बुजुर्ग को अपने जाल में फंसा लिया। आधार कार्ड के जरिये बैंक खाता खुलने और आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने व लेनदेन का डर दिखाया। इसके बाद जांच के नाम पर बुजुर्ग से 4.50 लाख रुपये दूसरे खाते में जमा करा लिए।
मोहल्ला खत्रीपाड़ा निवासी विजय कपूर ने बताया कि 19 नवंबर को दोपहर करीब 3:40 बजे उनके पास अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को एसएसपी कार्यालय अलीगढ़ का इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह बताया। उसने दावा किया कि उनका आधार कार्ड हैक कर आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोला गया है। इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों ने लेनदेन के लिए किया है। ठगों ने व्हाट्सएप पर बैंक लेनदेन का फर्जी विवरण और आरबीआई का नकली पत्र भेजकर उन्हें डराया। साथ ही परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
20 नवंबर को दूसरे नंबर से फोन कर जांच पूरी होने तक एक खाते में रकम जमा करने को कहा गया। 24 घंटे में पैसे लौटाने का भरोसा दिया। डर के कारण विजय कपूर ने स्टेट बैंक की अतरौली शाखा से चेक के माध्यम से 4.50 लाख रुपये बताए गए खाते में जमा कर दिए। 21 नवंबर को दोबारा रकम लौटाने का आश्वासन मिलने पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ। उन्होंने एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई और अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की है। कोतवाल विपिन चौधरी ने बताया है कि पीडि़त ने खुद आरटीजीएस से रुपये भेजे हैं। मामले रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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- मामला संज्ञान में आया है, पुलिस जांच कर रही है। पीडि़त से पूछताछ की जा रही है। मामले में टेक्निकल टीम का भी सहारा लिया जाएगा। -अनिवेश कुमार, सीओ ।
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मोहल्ला खत्रीपाड़ा निवासी विजय कपूर ने बताया कि 19 नवंबर को दोपहर करीब 3:40 बजे उनके पास अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को एसएसपी कार्यालय अलीगढ़ का इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह बताया। उसने दावा किया कि उनका आधार कार्ड हैक कर आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोला गया है। इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों ने लेनदेन के लिए किया है। ठगों ने व्हाट्सएप पर बैंक लेनदेन का फर्जी विवरण और आरबीआई का नकली पत्र भेजकर उन्हें डराया। साथ ही परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
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20 नवंबर को दूसरे नंबर से फोन कर जांच पूरी होने तक एक खाते में रकम जमा करने को कहा गया। 24 घंटे में पैसे लौटाने का भरोसा दिया। डर के कारण विजय कपूर ने स्टेट बैंक की अतरौली शाखा से चेक के माध्यम से 4.50 लाख रुपये बताए गए खाते में जमा कर दिए। 21 नवंबर को दोबारा रकम लौटाने का आश्वासन मिलने पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ। उन्होंने एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई और अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की है। कोतवाल विपिन चौधरी ने बताया है कि पीडि़त ने खुद आरटीजीएस से रुपये भेजे हैं। मामले रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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- मामला संज्ञान में आया है, पुलिस जांच कर रही है। पीडि़त से पूछताछ की जा रही है। मामले में टेक्निकल टीम का भी सहारा लिया जाएगा। -अनिवेश कुमार, सीओ ।