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Aligarh News: किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश, पथराव कर महिलाओं ने आरोपी को छुड़ाया

Sat, 14 Nov 2026 02:42 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sat, 14 Nov 2026 02:42 AM IST
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Attempted rape of a teenage girl; women pelt stones and free the accused
थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के निकट घेर से भूसा लाने गई 14 वर्षीय किशोरी को दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति ने दबोच लिया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच लिया। आरोप है कि आरोपी पक्ष की महिलाओं ने पथराव कर उसे छुड़ा लिया।
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घटना से गुस्साए करीब 80 लोगों ने हरदुआगंज थाना घेरकर प्रदर्शन किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। घटना के बाद से गांव में तनाव है। थाना पुलिस के अनुसार, पीड़िता की दादी की तहरीर पर ननुआ नामक युवक के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की गई है। साधु आश्रम क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के माता-पिता की मौत हो चुकी है। वह अपनी 80 वर्षीय दादी और 10 वर्षीय भाई के साथ रहती है।
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थाना पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे वह भूसा लेने गई थी। तभी आरोपी ननुआ वहां पहुंचा और किशोरी को दबोचकर गलत काम करने की कोशिश करने लगा। मौके पर ही आरोपी को दबोच लिया गया। इसके बाद आरोपी के परिजन और अन्य महिलाओं ने पथराव कर उसे छुड़ा लिया। इसके बाद गांव में तनाव फैल गया। एसएचओ जोगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करते हुए उसकी तलाश की जा रही है। घटना के बाद से वह भागा हुआ है।
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भूसा लाने गई किशोरी के साथ घटना हुई थी, जिसमें रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पथराव की बात सामने नहीं आई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। -अनिवेश कुमार, सीओ अतरौली
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