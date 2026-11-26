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जाकिर हुसैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सेक्रेटरी-कम-मैनेजर की तहरीर पर जांच के बाद कार्रवाई, आरोपी के मोबाइल नंबर बंद होने पर खुला राजअलीगढ़: सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित जाकिर हुसैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से टैक्स जमा कराने के नाम पर 3,22,236 रुपये की ठगी और फर्जी रसीद देने का मामला सामने आया है। स्कूल के सेक्रेटरी-कम-मैनेजर प्रोफेसर मोहम्मद नवेद खान ने आरोप लगाया है कि खुद को नगर निगम अलीगढ़ का कर्मचारी बताने वाले व्यक्ति और उसके अज्ञात साथियों ने मिलीभगत कर यह रकम हड़पी और कूटरचित रसीद थमा दी।प्रार्थी प्रोफेसर मोहम्मद नवेद खान (हिंदुस्तानी एजुकेशन सोसाइटी, जाकिर हुसैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिविल लाइंस) के अनुसार, मार्च 2026 में जोहरा बाग निवासी मो. अकील अपने एक अज्ञात साथी के साथ स्कूल आया था और खुद को नगर निगम का कर्मचारी व सह-कर्मचारी बताया। आरोपियों के पास स्कूल के हाउस, वाटर और ड्रेनेज टैक्स से जुड़ा ब्योरा मौजूद था।तहरीर में बताया गया है कि स्कूल के कवर्ड एरिया के मानचित्र से जुड़े काम के सिलसिले में आर्किटेक्ट मो. असद जहीर को भी बुलाया गया था। आरोप है कि नगर निगम कर्मियों की मिलीभगत से तैयार रिपोर्ट में स्कूल पर करीब 3.5 लाख रुपये का बकाया दिखाया गया। पहले 28 मार्च 2026 को 2,01,063 रुपये का चेक दिया गया, लेकिन बाद में मो. अकील ने लिफाफा खोलते समय चेक फटने का हवाला देते हुए पेनल्टी से बचने के लिए नकद राशि की मांग की।इसके बाद 2 अप्रैल 2026 को स्कूल के मैनेजर के ऑफिस में गिनकर 3,22,236 रुपये नकद मो. अकील को दिए गए। आरोपी ने व्हाट्सएप के जरिए पीडीएफ रसीद भी भेज दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, हाल ही में नगर निगम में करीब 37 लाख रुपये के गबन से जुड़ी खबरें पढ़ने के बाद जब उन्होंने पड़ताल की, तो पता चला कि स्कूल की टैक्स राशि नगर निगम के खाते में जमा ही नहीं की गई थी। संपर्क करने की कोशिश करने पर आरोपी के मोबाइल नंबर बंद मिले।पीड़ित ने मो. अकील और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और रकम गबन करने के आरोप में सख्त कार्रवाई व राशि दिलाने की मांग की है।