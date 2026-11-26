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थाना देहली गेट क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे की क्षेत्र के ही एक युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस बात को लेकर आरोपी युवक उनके बेटे से रंजिश रखने लगा। 21 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे आरोपी युवक अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एकजुट होकर जबरन उनके घर में घुस आया।आरोप है कि पीड़िता ने विरोध किया और उन्हें घर से जाने के लिए कहा तो आरोपी भड़क गए और पीड़िता, उनकी बेटी तथा बहू के साथ अभद्रता करने लगे। आरोपियों ने घर पर पथराव किया। चीख-पुकार और शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित होने लगे। इसके बाद आरोपी जान से मारने देकर भाग गए। एसपी सिटी आदित्य बंसल का कहना है कि थाना पुलिस को जांच व कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।