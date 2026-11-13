Aligarh News: अमीन के बंद मकान से 8 लाख के नकदी आभूषण चोरी, दो गिरफ्तार

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किराएदार ने साथियों संग मिलकर रची थी साजिश, पुलिस ने एलईडी और इन्वर्टर किया बरामद; मुख्य आरोपी की तलाश जारीअलीगढ़ के महुआखेड़ा थाना क्षेत्र की न्यू कुलदीप विहार कॉलोनी में दीवाली की छुट्टियों के दौरान चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लगभग आठ लाख रुपये के नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया सामान बरामद किया जा रहा है।मूल रूप से एटा के रहने वाले और अलीगढ़ कलेक्ट्रेट के एसएलओ कार्यालय में अमीन के पद पर तैनात राहुल कुमार अपने परिवार के साथ न्यू कुलदीप विहार कॉलोनी में रहते हैं। बीती 7 नवंबर को वह परिवार सहित दीवाली मनाने अपने पैतृक गांव एटा गए थे। 12 नवंबर की सुबह जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने मकान के ताले टूटे और सारा सामान बिखरा पाया।जांच में पता चला कि चोर अलमारी का ताला तोड़कर 50 ग्राम सोने का हार, 200 ग्राम चांदी की पायल और 50 हजार रुपये नकद ले गए। इसके अलावा, बदमाश स्मार्ट वॉच, 43 इंच की एलईडी टीवी, गैस सिलेंडर और इन्वर्टर-बैटरी भी चुरा ले गए। पीड़ित की शिकायत पर महुआखेड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया था।किराएदार निकला मास्टरमाइंडएसपी सिटी का कहना है कि कॉलोनी में किराए पर रहने वाले आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई एलईडी, इन्वर्टर और ताला तोड़ने में इस्तेमाल किया गया लोहे का हथियार आदि बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब इस मामले के मुख्य आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।