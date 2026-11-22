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सीओ अनिवेश कुमार ने बताया कि एसीजेएम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2024, 2025 और 2026 में दर्ज शराब संबंधी 29 मामलों में जब्त करीब 130 लीटर देसी शराब और 25 लीटर बीयर को नष्ट कराया गया।

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थाना गोधा में शनिवार को जब्त देसी शराब व बियर का विनष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई एसएसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।