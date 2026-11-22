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हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। सीकरी चार हिस्सा निवासी नंदलाल (28) पुत्र मुकेश चंद अपने साथी श्याम सुंदर के साथ बाइक से टोल प्लाजा की ओर जा रहे थे। भगवान पेट्रोल पंप से आगे आगरा की ओर से विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे टेंपो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। नंदलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्याम सुंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायल श्याम सुंदर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगरा रेफर कर दिया गया। घटनास्थल के पास क्षतिग्रस्त बाइक और सड़क किनारे खड़ा एक ऑटो टेंपो मिला। टेंपो चालक मौके से भाग गया। पुलिस टेंपो स्वामी की जानकारी जुटाकर चालक की तलाश में लगी है। हादसे की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन थाने पहुंच गए। पड़ोसी वीरेंद्र सिंह पुत्र किशन सिंह ने पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा की कार्रवाई कराई। एसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।तीन साल पहले भाई की गई थी हादसे में जानमृतक नंदलाल के पिता मुकेश चंद टाइल्स-पत्थर के ठेकेदार हैं। घटना के समय वे दिल्ली में थे। ग्रामीणों ने बताया करीब तीन वर्ष पूर्व मृतक के छोटे भाई की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब बड़े बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक ने अपने पीछे चार छोटे बच्चों को छोड़ा है।