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हादसा सोमवार रात करीब 10 बजे का है। गांव पूठगांव निवासी शिशुपाल (32) सोमवार रात करीब दस बजे फतेहाबाद से पैदल अपने घर जा रहे थे। गांव के रास्ते में एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। रात में घटना की जानकारी किसी को नहीं हो सकी। शिशुपाल का शव रातभर सड़क पर पड़ा रहा। मंगलवार सुबह करीब सात बजे ग्रामीणों ने शिशुपाल को रास्ते में मृत अवस्था में पड़ा देखा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित था। उसकी मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस का कहना है तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद का कहना है ट्रक की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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फतेहाबाद। थाना क्षेत्र के गांव पूठगांव में सोमवार रात ट्रक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद युवक का शव रातभर सड़क पर पड़ा रहा। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। युवक की मौत की खबर से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।