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बैंक की ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर हर्षिता गुप्ता के अनुसार, 3 नवंबर की दोपहर करीब 12:30 बजे हीराकुंज, देवरी रोड निवासी मनीष कुमार अग्रवाल शाखा में आए थे। उन्हें ‘ट्रैवल हाकिमी महाराष्ट्र’ के नाम से संचालित चालू खाते में एक लाख रुपये जमा कराने थे, जिसके लिए उन्होंने 500 रुपये के 200 नोट दिए।जांच में 500 रुपये के 10 नोट नकली पाए गए। मनीष से पूछताछ की गई लेकिन वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इसके बाद नकली नोट जब्त कर पहचान संबंधी औपचारिकता व हस्ताक्षर कराए गए और प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि जाली नोट कहां से आए?