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34 सेकंड के वीडियो में ताजमहल परिसर में स्मारक को तेजो महल बताते हुए राधे-राधे कमल खिला दे... का चुनावी नारा लगाते नजर आ रहे हैं। वे ब्रज क्षेत्र की भूमि का जिक्र करते हुए मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। अंत में जय श्रीराम का उद्घोष भी करते हैं। बृहस्पतिवार को विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत होने के कारण ताज में पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क था, जिससे परिसर में भारी भीड़ मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ताजमहल परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, प्रचार या नारेबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद स्मारक की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।उधर, राजेश राठौर का कहना था कि गलती से बोल गए थे। इसकी जानकारी नहीं थी। ताज सुरक्षा पुलिस को भी बता दिया था। फेसबुक से पोस्ट को हटा दिया है। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि ताजमहल परिसर का वीडियो था। इस मामले में शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।वर्जनमामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह कृत्य जानबूझकर किया गया है। इस बारे में थाना ताजगंज में संरक्षण सहायक की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।डाॅ. स्मिता कुमार, अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण