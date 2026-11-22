विज्ञापन





कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद राजकुमार चाहर ने वीरांगना झलकारीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीरांगना झलकारीबाई झांसी की सेना में दुर्गादल की सेनापति थीं। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। देश की आजादी की लड़ाई में उनके त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नरेश चंद कोली ने वीरांगना झलकारीबाई की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। संचालन केशवदेव माहौर ने किया। इस मौके पर मनोज माहौर, प्रताप सिंह माहौर, अखिलेश माहौर, केशव कोटिया, सूरज माहौर, सुरेश चंद माहौर, राकेश कुमार, जीके शाक्य, दिनेश कुमार शाक्य आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

फतेहपुर सीकरी। 1857 की क्रांति की अमर शहीद वीरांगना झलकारीबाई की 196वीं जयंती रविवार को धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर वीरांगना झलकारीबाई के रंगीन कैलेंडर का विमोचन किया गया।