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विश्वविद्यालय ने परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने और नकल पर अंकुश लगाने के लिए सभी संबद्ध महाविद्यालयों को अपने यहां लगे सीसीटीवी कैमरों का लिंक कंट्रोल रूम से जोड़ने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 25 नवंबर शाम पांच बजे तक का समय दिया गया था। विश्वविद्यालय की ओर से पहले भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अंतिम तारीख निकलने के बाद भी महाविद्यालयों की लापरवाही जारी रही। अब विश्वविद्यालय ऐसे महाविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इधर, बुधवार को हिंदी, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी और कॉमर्स की परीक्षाओं के दौरान चार केंद्रों पर सामूहिक रूप से नकल कराए जाने की शिकायत मिली। कंट्रोल रूम प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि कंट्रोल रूम से संबंधित केंद्रों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में दोबारा नकल की शिकायत मिलने पर परीक्षा केंद्र निरस्त करने के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी।पांच परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव, 17 से 28 दिसंबर तक होंगी परीक्षाएंआगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2026 की पूर्व घोषित परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार स्नातक स्तर की पांच परीक्षाओं की तारीखें बदली गई हैं।मनोविज्ञान के प्रथम प्रश्नपत्र की 28 नवंबर की परीक्षा अब 17 दिसंबर को सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक होगी। द्वितीय प्रश्नपत्र की 30 नवंबर की परीक्षा अब 18 दिसंबर को सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक होगी। डीएसएसटी प्रथम सेमेस्टर की 17 दिसंबर को दोपहर दो से चार बजे होने वाली परीक्षा अब 20 दिसंबर को होगी। अर्थशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र की 17 दिसंबर की परीक्षा अब 26 दिसंबर को सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक होगी। द्वितीय प्रश्नपत्र की 18 दिसंबर की परीक्षा अब 28 दिसंबर को सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक होगी। संवाद