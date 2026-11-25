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माध्यमिक शिक्षा विभाग की 23 सदस्यीय उत्तर प्रदेश टीम अयोध्या स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान से रांची के लिए रवाना हो गई है। अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर पंकज शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में आगरा की जान्हवी बालिका वर्ग के 40 किलोग्राम भार वर्ग औरश्रेयस यादव बालक वर्ग के 48 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगे।दोनों खिलाड़ियों के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक राकेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक रवींद्र पाल सिंह तोमर, जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) विश्व प्रताप सिंह, जिला क्रीड़ा सचिव रीनेश मित्तल, मानवेंद्र सिंह, डॉ. अनिल वशिष्ठ, डॉ. एसके सिंह, डॉ. अतुल कुमार जैन, जितेंद्र शर्मा, डॉ. उज्ज्वल जैन, पंकज कश्यप, रेखा शमी और अनिल कुमार ने बधाई दी है।