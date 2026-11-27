विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

एटा की रहने वाली 30 वर्षीय महिला का पति आगरा में नाैकरी करता है। महिला को शक था कि पति के आगरा में किसी अन्य महिला से संबंध हैं। बुधवार दोपहर वह पति के कार्यालय पहुंची। वहां पति से उसकी नोकझोंक हो गई। विवाद के बाद वह आत्महत्या की बात कहकर चली गई। पति ने भी गुस्से के कारण नहीं रोका।रात करीब आठ बजे ऑटो में बैठकर महिला वाटरवर्क्स फ्लाईओवर पहुंची और एक कार के आगे कूद गई। कार चालक ने ब्रेक लगा दिए तो महिला जमीन पर गिर गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोते-बिलखते हुए महिला फ्लाईओवर की रेलिंग पर चढ़ गई। नीचे बल्केश्वर चौकी प्रभारी रिक्की पुनिया खड़े थे। उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने आवाज लगाई।फ्लाईओवर से गुजर रहे योगेश नामक राहगीर ने बाइक रोकी और महिला को रोकने का प्रयास किया तो सूट उनकी पकड़ में आ गया। इससे महिला फ्लाईओवर से लटक गई। तब तक चौकी प्रभारी भी पहुंच गए और अन्य लोगों की मदद से महिला को बचा लिया।घेरा बनाकर चौकी तक ले गएमहिला फिर से आत्महत्या का प्रयास न करे इसके लिए चौकी प्रभारी राहगीरों की मदद से घेरा बनाकर चौकी पर ले गए। वहां पहुंचकर महिला दीवार पर सिर मारने लगी। पति पर धोखा देने का आरोप लगाकर रोने लगी। कमलानगर थाने से महिला पुलिसकर्मी पहुंच गईं। उन्होंने काफी देर तक काउंसिलिंग की। सूचना पर महिला का पति रात 12 बजे चौकी पहुंचा। काफी समझाने पर भी महिला नहीं मानी। इसके बाद अन्य परिजन महिला के छह साल के बेटे को लेकर आ गए। उसे देखकर महिला पिघल गई और पति के माफी मांगने पर साथ जाने को राजी हो गई। पुलिस ने पति को हिदायत देने के साथ लिखापढ़ी कर पत्नी को साथ भेज दिया।पति से विवाद के बाद महिला ने फ्लाईओवर से कूदने का प्रयास किया था। पुलिस ने राहगीरों की मदद से उसे बचा लिया। काउंसिलिंग कर परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। कोई शिकायत नहीं की गई है। - रवींद्र कुमार, डीसीपी सिटी