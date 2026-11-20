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बटेश्वर लोक मेला में साधु-संत परिक्रमा देकर तीन शाही स्नान करते हैं। पहला शाही स्नान आज, दूसरा शाही स्नान पूर्णिमा पर और तीसरा शाही स्नान दूज पर्व पर होगा। शुक्रवार सुबह 7.30 बजे पांचवें महाकुंभ के जनक आचार्य महामंडलेश्वर बाबा बालकदास महाराज के सानिध्य देशभर से आए साधु-संत मुख्य ब्रह्मलाल महादेव मंदिर पर एकत्रित होंगे। यहां से परिक्रमा शुरू करेंगे। साधु-संत जैन तीर्थ शाैरीपुर होते हुए हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन करते हुए पुन: ब्रह्मलाल महादेव मंदिर पहुंचेंगे। यमुना नदी के ब्रह्मलाल घाट (हरि की पाैढ़ी) पर पहला शाही स्नान करेंगे।तीर्थधाम की चाक चाैबंद सुरक्षासाधु-संतों के पहले शाही स्नान के लिए चाक चाैबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को जिला पंचायत के पदाधिकारियों तथा मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। मेला क्षेत्र और परिक्रमा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। पूर्वी जोन से मेला क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। श्रद्धालुओं और साधु-संतों की सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस, फायर टेंडर, जल पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। बैठक में इंस्पेक्टर बाह डीपी तिवारी, चौकी प्रभारी बटेश्वर अनुज नागर, मंदिर प्रबंधक अजय भदौरिया, बिट्टू भदौरिया, मेला अधिकारी मासूम रजा , इंजीनियर लव कुमार सुभाष वर्मा, ललित वर्मा आदि मौजूद रहे।