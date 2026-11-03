Agra News: 100 परिवारों के 15 वर्षों के संघर्ष की गूंज पहुंची मुख्यमंत्री तक, निवेशकों ने मांगी उच्चस्तरीय जांच

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पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2011 से अपनी गाढ़ी कमाई आवासीय भूखंडों के लिए लगाने वाले परिवारों को अब तक समाधान नहीं मिला है। आरोप है कि बिल्डर व निदेशकों ने वादाखिलाफी, धनराशि में अनियमितता और चेक बाउंस जैसी गड़बड़ियां की हैं, जिस कारण अदालतों में लगभग 100 मुकदमे दाखिल करने पड़े। मामला एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच (प्रयागराज) और रेरा तक भी पहुंच चुका है। निवेशकों के संगठन ने मामले में विकास प्राधिकरण (एडीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।दावा किया है कि नगर नियोजक को दस्तावेज सौंपने के बावजूद बिल्डर को अनुचित लाभ पहुंचाने और कॉलोनी की जमीन खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से एडीए से अभिलेखों की रिपोर्ट मंगाने, बिल्डरों की भूमिका की जांच, रेरा की निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त कर नियमित समीक्षा की मांग शामिल है।