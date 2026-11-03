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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The echoes of a 15-year struggle by 100 families have reached the Chief Minister; investors have demanded a high-level inquiry.

Agra News: 100 परिवारों के 15 वर्षों के संघर्ष की गूंज पहुंची मुख्यमंत्री तक, निवेशकों ने मांगी उच्चस्तरीय जांच

Tue, 03 Nov 2026 02:43 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:43 AM IST
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The echoes of a 15-year struggle by 100 families have reached the Chief Minister; investors have demanded a high-level inquiry.
आगरा। रोहता स्थित एक कॉलोनी के लगभग 100 पीड़ित निवेशकों ने पिछले 15 वर्षों से न्याय न मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय थापर और सचिव राहुल वाधवा ने सीएम को शिकायत पत्र भेजकर निवेशकों के हितों की सुरक्षा की मांग की है।
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पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2011 से अपनी गाढ़ी कमाई आवासीय भूखंडों के लिए लगाने वाले परिवारों को अब तक समाधान नहीं मिला है। आरोप है कि बिल्डर व निदेशकों ने वादाखिलाफी, धनराशि में अनियमितता और चेक बाउंस जैसी गड़बड़ियां की हैं, जिस कारण अदालतों में लगभग 100 मुकदमे दाखिल करने पड़े। मामला एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच (प्रयागराज) और रेरा तक भी पहुंच चुका है। निवेशकों के संगठन ने मामले में विकास प्राधिकरण (एडीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
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दावा किया है कि नगर नियोजक को दस्तावेज सौंपने के बावजूद बिल्डर को अनुचित लाभ पहुंचाने और कॉलोनी की जमीन खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से एडीए से अभिलेखों की रिपोर्ट मंगाने, बिल्डरों की भूमिका की जांच, रेरा की निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त कर नियमित समीक्षा की मांग शामिल है।
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