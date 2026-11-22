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गांव खेड़ा साधन निवासी 80 वर्षीय राधेश्याम बीते बुधवार को अपने खेत पर गए थे। इस दौरान पानी की गूल में डूबने से उनकी मौत हो गई थी। शुरुआत में घटना को हादसा माना जा रहा था, लेकिन परिजन ने मौत को लेकर आशंका जताई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से दम घुटने के कारण किसान की मौत की पुष्टि हुई। मृतक के पुत्र विद्याराम की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।पुलिस की जांच में गांव के महेश पुत्र गिर्राज सिंह (55) का नाम सामने आया। रविवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया खेत में पानी लगाने को लेकर उसका अपने चाचा राधेश्याम से विवाद हुआ था। उसने चाचा को गूल में धक्का दे दिया, जिससे उनकी माैत हो गई। मामले में एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, वहां से आगे की कार्रवाई की गई।

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अछनेरा। थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा साधन में 80 वर्षीय बुजुर्ग किसान की पानी की गूल में डूबने से हुई मौत का मामला हादसा नहीं, बल्कि हत्या का निकला। खेत में पानी लगाने को लेकर हुए विवाद में भतीजे ने ही अपने बुजुर्ग चाचा को पानी की गूल में धक्का दे दिया था, जिससे डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया।